Косягина (Флорова) Агриппина Акинфьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиПосле 10.08.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: Флоров Иоакинф Емельянович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
До 06.06.1879
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.06.1879
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Косягин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1885
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Косягин Лев Иванович
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: (Косягина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1890
Дочь: (Косягина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1891
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1894
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1896
Дочь: (Косягина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1899
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: (Косягина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович
Смерть
После 10.08.1901