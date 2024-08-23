Косягина (Флорова) Агриппина Акинфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косягина (Флорова) Агриппина Акинфьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

После 10.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Флоров Иоакинф Емельянович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
До 06.06.1879
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.06.1879

Муж: Косягин Иван Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Косягин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1885

Сын: Косягин Василий Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Косягин Лев Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: (Косягина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1890

Дочь: (Косягина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1891

Сын: Косягин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Косягин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1896

Дочь: (Косягина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1899

Сын: Косягин Гордей Иванович

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: (Косягина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косягин Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.08.1901

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