(Сухова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Егор

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Николай Захарович

Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Зеленцова Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич

Россия
Смерть
Неизвестно

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