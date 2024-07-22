(Сухова) Екатерина Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Егор
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Николай Захарович
Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Зеленцова Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Свиридов Захар Кузьмич
Россия
Смерть
Неизвестно