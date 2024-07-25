Зеленцова (Свиридова) Лидия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Свиридова) Лидия Захаровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1942

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Свиридов Захар Кузьмич

Мать: Екатерина Егоровна

Россия
Рождение ребёнка
07.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
23.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
22.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
2022

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