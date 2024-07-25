Зеленцова (Свиридова) Лидия Захаровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1942
Дата смерти2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Свиридов Захар Кузьмич
Мать: Екатерина Егоровна
Россия
Рождение ребёнка
07.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
23.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
22.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
2022