Копылова (Свиридова) Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свиридов Захар Кузьмич
Мать: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно