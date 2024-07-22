Свиридов Захар Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Захар Кузьмич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Кузьма Захарович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Николай Захарович

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Зеленцова Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Россия
Смерть
Неизвестно

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