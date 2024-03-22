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Мария Иванова

Место рождения

Бушманова, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бушманова, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Печников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Февронья Васильевна

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Печников Лазарь Васильевич

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.10.1836

Сын: Печников Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Печников (седов) Иоанникей Васильевич

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.02.1842

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1843

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.03.1846

Сын: Печников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Василий Меньшой

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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