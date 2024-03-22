Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1824
Сын: Печников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Февронья Васильевна
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
1830
Сын: Печников Лазарь Васильевич
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
24.10.1836
Сын: Печников Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Печников (седов) Иоанникей Васильевич
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
11.02.1842
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
01.09.1843
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Рождение ребёнка
11.03.1846
Сын: Печников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Печников Василий Меньшой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно