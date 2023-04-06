Печников (Седов) Иоанникей Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1838
Дата смерти10.08.1917
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1838
Отец: Печников Василий Меньшой
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафья Иоанникеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Василий Иоанникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Дмитрий Иоанникеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1917
Причина смерти: от удушья