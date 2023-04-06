Печников (Седов) Иоанникей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печников (Седов) Иоанникей Васильевич

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Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.10.1838

Дата смерти

10.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1838

Отец: Печников Василий Меньшой

Мать: Мария Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафья Иоанникеева

Мать ребёнка: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Василий Иоанникеев

Мать ребёнка: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Дмитрий Иоанникеев

Мать ребёнка: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.08.1917
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
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