Печников Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечников Федор Васильевич

Печников Федор Васильевич

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

06.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Печников Василий Меньшой

Мать: Мария Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1847

Сын: Печников Тит Федорович

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.03.1849

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Сын: Печников Родион Федорович

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1861

Дочь: Агрипена Федорова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.04.1864

Дочь: Хиония Федорова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.08.1908
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от старческого изнурения
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close