Печников Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти06.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Печников Василий Меньшой
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1847
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
09.03.1849
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
05.04.1858
Сын: Печников Родион Федорович
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1861
Дочь: Агрипена Федорова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1864
Дочь: Хиония Федорова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1908
Причина смерти: от старческого изнурения