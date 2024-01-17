(Тарутько) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарутько) Феодора Ивановна

Место рождения

Друя, ул. Ленина 20

Дата рождения

1898

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Мать: Тарудько Елисавета Андреевна

Друя, ул. Ленина 20
Работа или профессия
02.08.1950
Друйский горсовет
Работа или профессия
Неизвестно
Мостовой обходчик
Образование
Неизвестно
3 класса
Военная награда
Неизвестно
Удостоверение к юбилейной медали тридцать лет победы в великой отечественной войне 41-45 гг
Смерть
Около 1985
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