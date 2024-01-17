(Тарутько) Феодора Ивановна
Место рожденияДруя, ул. Ленина 20
Дата рождения1898
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Друя, ул. Ленина 20
Работа или профессия
02.08.1950
Друйский горсовет
Работа или профессия
Неизвестно
Мостовой обходчик
Образование
Неизвестно
3 класса
Военная награда
Неизвестно
Удостоверение к юбилейной медали тридцать лет победы в великой отечественной войне 41-45 гг
Смерть
Около 1985