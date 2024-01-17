Тарудько Елисавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Лакотко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович
Село Карабдаши ?
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ставинская Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович
Друя, ул. Ленина 20
Смерть
Неизвестно