Тарудько Елисавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарудько Елисавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Лакотко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Село Карабдаши ?
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ставинская Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Друя, ул. Ленина 20
Смерть
Неизвестно
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