Тарутько (Тарудька) Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарутько (Тарудька) Иван Антонович

Тарутько (Тарудька) Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Лакотко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Тарудько Елисавета Андреевна

Село Карабдаши ?
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ставинская Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Тарудько Елисавета Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Тарудько Елисавета Андреевна

Друя, ул. Ленина 20
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close