Найденкова Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Найденков Григорий
Отец ребёнка: Найденов Иван
Рождение ребёнка
1765
Сын: Найденков Ефим
Отец ребёнка: Найденов Иван
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Найденова) Татьяна
Отец ребёнка: Найденов Иван
Рождение ребёнка
1770
Сын: Найденков Максим
Отец ребёнка: Найденов Иван
Рождение ребёнка
1775
Сын: Найденков Ахрамей (Варфоломей)
Отец ребёнка: Найденов Иван
Смерть
Неизвестно