Найденкова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайденкова Дарья Петровна

Найденкова Дарья Петровна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Найденков Григорий

Отец ребёнка: Найденов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Найденков Ефим

Отец ребёнка: Найденов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Найденова) Татьяна

Отец ребёнка: Найденов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Найденков Максим

Отец ребёнка: Найденов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Найденков Ахрамей (Варфоломей)

Отец ребёнка: Найденов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.