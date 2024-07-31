Найденков Ефим
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Найденов Иван
Рождение ребёнка
1787
Сын: Найденков Григорий
Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Найденкова) Дарья
Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Найденкова) Наталья
Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Найденков Павел
Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Найденкова) Марья
Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна
Смерть
Неизвестно