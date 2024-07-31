Найденков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденков Ефим

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Найденов Иван

Мать: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Найденков Григорий

Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Найденкова) Дарья

Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Найденкова) Наталья

Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Найденков Павел

Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Найденкова) Марья

Мать ребёнка: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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