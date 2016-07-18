Казарян (Азизян) Римма Ервандовна 06.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1930

Дата смерти

18.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930

Отец: Азизян Ерванд

Мать: Азизян Астрик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Рождение ребёнка
24.09.1954

Сын: Казарян Ашот Матевосович

Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Рождение ребёнка
12.11.1956

Сын: Казарян Араик Матевосович

Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Рождение ребёнка
04.09.1958

Дочь: Казарян (Мелконян) Ануш (Кима) Матевосовна

Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Казарян Артур Матевосович

Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Смерть
18.07.2016
Аргел, Община Аргел, Котайкская область

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