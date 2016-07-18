Казарян (Азизян) Римма Ервандовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1930
Дата смерти18.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930
Отец: Азизян Ерванд
Мать: Азизян Астрик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1954
Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович
Рождение ребёнка
12.11.1956
Сын: Казарян Араик Матевосович
Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович
Рождение ребёнка
04.09.1958
Дочь: Казарян (Мелконян) Ануш (Кима) Матевосовна
Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович
Рождение ребёнка
10.02.1963
Сын: Казарян Артур Матевосович
Отец ребёнка: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович
Смерть
18.07.2016