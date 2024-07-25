Казарян Ашот Матевосович
Место рождения
Дата рождения24.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1974
Дочь: Аветисян (Казарян) Ашотине (Инна) Ашотовна
Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна
Рождение ребёнка
30.07.1975
Сын: Матевосян Паргев Ашотович
Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна
Рождение ребёнка
26.03.1981
Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: Шелковникова (Казарян) Лилит Ашотовна
Мать ребёнка: Красных Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
02.09.1997
Дочь: Казарян Ануш Ашотовна
Мать ребёнка: Красных Татьяна Владимировна