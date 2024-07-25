Казарян Ашот Матевосович 24.09.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казарян Ашот Матевосович

Место рождения

Аргел, Община Аргел, Котайкская область

Дата рождения

24.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954

Отец: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Мать: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галстян (Казарян) Таня Айковна

Рождение ребёнка
14.02.1974

Дочь: Аветисян (Казарян) Ашотине (Инна) Ашотовна

Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Рождение ребёнка
30.07.1975

Сын: Матевосян Паргев Ашотович

Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Рождение ребёнка
26.03.1981

Сын: Матевосян Врам Ашотович

Мать ребёнка: Галстян (Казарян) Таня Айковна

Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: Шелковникова (Казарян) Лилит Ашотовна

Мать ребёнка: Красных Татьяна Владимировна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.09.1997

Дочь: Казарян Ануш Ашотовна

Мать ребёнка: Красных Татьяна Владимировна

Армянск, Армянск, Республика Крым

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