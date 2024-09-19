Казарян Матевос (Маркос) Парсамович 22.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКазарян Матевос (Маркос) Парсамович

Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

avatar

Место рождения

Воскеваз, Община Воскеваз, Арагацотнская область

Дата рождения

22.03.1915

Дата смерти

05.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915

Отец: Казарян Парсам (Барсам) Ованесович

Мать: Казарян (Оганян) Рипсиме (Оромсим) Ованесовна

Воскеваз, Община Воскеваз, Арагацотнская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Рождение ребёнка
24.09.1954

Сын: Казарян Ашот Матевосович

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Рождение ребёнка
12.11.1956

Сын: Казарян Араик Матевосович

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Рождение ребёнка
04.09.1958

Дочь: Казарян (Мелконян) Ануш (Кима) Матевосовна

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Казарян Артур Матевосович

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Смерть
05.03.1991
Аргел, Община Аргел, Котайкская область
В прошлом – Лусакерт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.