Казарян Матевос (Маркос) Парсамович
Место рождения
Дата рождения22.03.1915
Дата смерти05.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1954
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна
Рождение ребёнка
12.11.1956
Сын: Казарян Араик Матевосович
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна
Рождение ребёнка
04.09.1958
Дочь: Казарян (Мелконян) Ануш (Кима) Матевосовна
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна
Рождение ребёнка
10.02.1963
Сын: Казарян Артур Матевосович
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Римма Ервандовна
Смерть
05.03.1991
В прошлом – Лусакерт