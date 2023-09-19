Казарян Араик Матевосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956
Рождение ребёнка
13.08.1985
Сын: Казарян Андраник Араикович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
25.02.1989
Дочь: Римма Араиковна
Мать ребёнка: Геворгян Карине Анушавановна
Рождение ребёнка
02.11.1990
Сын: Матевосян Ерванд Араикович
Мать ребёнка: Геворгян Карине Анушавановна
Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Бракосочетание
Неизвестно