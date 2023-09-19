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Казарян Араик Матевосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956

Отец: Казарян Матевос (Маркос) Парсамович

Мать: Азизян Римма Ервандовна

Рождение ребёнка
13.08.1985

Сын: Казарян Андраник Араикович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
25.02.1989

Дочь: Римма Араиковна

Мать ребёнка: Геворгян Карине Анушавановна

Рождение ребёнка
02.11.1990

Сын: Матевосян Ерванд Араикович

Мать ребёнка: Геворгян Карине Анушавановна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геворгян Карине Анушавановна

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