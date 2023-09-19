Геворгян (Казарян) Карине Анушавановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворгян (Казарян) Карине Анушавановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1989

Дочь: Римма Араиковна

Отец ребёнка: Казарян Араик Матевосович

Рождение ребёнка
02.11.1990

Сын: Матевосян Ерванд Араикович

Отец ребёнка: Казарян Араик Матевосович

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарян Араик Матевосович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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