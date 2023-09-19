Геворгян (Казарян) Карине Анушавановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1989
Дочь: Римма Араиковна
Отец ребёнка: Казарян Араик Матевосович
Рождение ребёнка
02.11.1990
Сын: Матевосян Ерванд Араикович
Отец ребёнка: Казарян Араик Матевосович
Аргел, Община Аргел, Котайкская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург