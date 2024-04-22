Бесараб (Бородавка) Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1866
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
15.09.1887
Сын: Бессараб Никита Дионисьевич
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1891
Дочь: Бессараб Татьяна Дионисиевна
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Бесараб Иосиф Дионисьевич
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1898
Сын: Бесараб Аникий Дионисьевич
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Бесараб Фекла Дионисиевна
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Бесараб Анна Дионисиевна
Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович
Смерть
Неизвестно