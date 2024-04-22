Бесараб (Бородавка) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесараб (Бородавка) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1866

Отец: Бородавка Емельян Иосифович

Мать: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Бессараб Никита Дионисьевич

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1891

Дочь: Бессараб Татьяна Дионисиевна

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Бесараб Иосиф Дионисьевич

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1898

Сын: Бесараб Аникий Дионисьевич

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Бесараб Фекла Дионисиевна

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Бесараб Анна Дионисиевна

Отец ребёнка: Бесараб Дионисий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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