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Бесараб Дионисий Иванович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

03.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: Бесараб Иван Кузьминович

Мать: Бесараб Ксения Антоновна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Бессараб Никита Дионисьевич

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1891

Дочь: Бессараб Татьяна Дионисиевна

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Бесараб Иосиф Дионисьевич

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1898

Сын: Бесараб Аникий Дионисьевич

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Бесараб Фекла Дионисиевна

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Бесараб Анна Дионисиевна

Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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