Бесараб Дионисий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Отец: Бесараб Иван Кузьминович
Мать: Бесараб Ксения Антоновна
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
15.09.1887
Сын: Бессараб Никита Дионисьевич
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
12.01.1891
Дочь: Бессараб Татьяна Дионисиевна
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Бесараб Иосиф Дионисьевич
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
04.11.1898
Сын: Бесараб Аникий Дионисьевич
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Бесараб Фекла Дионисиевна
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Бесараб Анна Дионисиевна
Мать ребёнка: Бесараб Евдокия Емельяновна
Смерть
Неизвестно