Бушев Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушев Егор Андреевич

Бушев Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1899

Дата смерти

27.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899

Отец: Бушев Андрей

Мать: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
19.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.03.1939

Дочь: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.07.1947

Дочь: Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна

Смерть
27.10.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.