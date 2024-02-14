Бушев Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1899
Дата смерти27.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899
Отец: Бушев Андрей
Мать: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1931
Рождение ребёнка
31.03.1939
Дочь: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1943
Рождение ребёнка
25.07.1947
Дочь: Максименко (Бушева) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Бушева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
25.01.1952
Рождение ребёнка
08.03.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
20.08.1960
Рождение ребёнка
20.05.1967
Смерть
27.10.1984