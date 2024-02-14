Максименко (Бушева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Место рождения

Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: Бушев Егор Андреевич

Мать: Бушева Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максименко Семен Фокович

Рождение ребёнка
05.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Семен Фокович

Рождение ребёнка
11.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Семен Фокович

Смерть
2014

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