Максименко (Бушева) Мария Егоровна
Место рожденияСакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Дата рождения25.07.1947
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947
Отец: Бушев Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максименко Семен Фокович
Рождение ребёнка
11.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максименко Семен Фокович
Смерть
2014