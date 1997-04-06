Бушева Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушева Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1947

Дочь: Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Смерть
06.04.1997

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