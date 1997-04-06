Бушева Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1947
Дочь: Максименко (Бушева) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1952
Рождение ребёнка
08.03.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
20.08.1960
Рождение ребёнка
20.05.1967
Смерть
06.04.1997