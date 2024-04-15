Томилова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти11.12.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Томилов Елизар Филиппович
Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Филипповна
Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.12.1896 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
12.12.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область