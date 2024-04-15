Томилова Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Феодосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

11.12.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Томилов Елизар Филиппович

Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Филипповна

Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Томилов Филипп Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Филипп Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.12.1896 ст.
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости
Похороны
12.12.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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