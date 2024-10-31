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Буров Дмитрий Андреевич

Место рождения

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

20.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: Буров Андрей Игнатьевич

Мать: Бурова (Кандыкова) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударева Пелагея Кузьминична

Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Буров Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дударева Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Горшунова (Бурова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дударева Пелагея Кузьминична

Смерть
20.04.1989

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