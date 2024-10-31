Буров Дмитрий Андреевич
Место рожденияТомская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти20.04.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1936
Сын: Буров Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дударева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
23.07.1941
Дочь: Горшунова (Бурова) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дударева Пелагея Кузьминична
Смерть
20.04.1989