Дударева Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударева Пелагея Кузьминична

Место рождения

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

03.05.1912

Дата смерти

05.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912

Отец: Дударев Кузьма Матвеевич

Мать: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Дмитрий Андреевич

Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Буров Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Буров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Горшунова (Бурова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Буров Дмитрий Андреевич

Смерть
05.09.1988

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