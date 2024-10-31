Дударева Пелагея Кузьминична
Место рожденияТомская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рождения03.05.1912
Дата смерти05.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
25.12.1936
Сын: Буров Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Буров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1941
Дочь: Горшунова (Бурова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Буров Дмитрий Андреевич
Смерть
05.09.1988