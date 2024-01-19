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Бурова Александра Николаевна

Место рождения

Пензенская г-ия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская г-ия
Рождение ребёнка
17.09.1901

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1904

Сын: Буров Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Буров Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Буров Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Буров Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Буров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Буров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Андрей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Смерть
1949
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