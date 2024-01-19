Бурова Александра Николаевна
Место рожденияПензенская г-ия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская г-ия
Рождение ребёнка
17.09.1901
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1904
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.06.1906
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.10.1911
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Буров Иван Андреевич
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Буров Андрей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Смерть
1949