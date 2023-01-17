Ягодова (Ягодова) Ирина Сергеена
Место рождения
Дата рождения12.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982
Отец: Ягодов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.06.2002
Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Викторович
Родители в браке не были. Совместно проживали с марта 2002 года по январь 2006 года
Рождение ребёнка
03.12.2009
Сын: Головешкин Максим Иванович
Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич
Бракосочетание
15.07.2011
Рождение ребёнка
23.01.2012
Сын: Головешкин Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
02.03.2014
Сын: Головешкин Матвей Иванович
Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.2016
Сын: Головешкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич