Ягодова (Ягодова) Ирина Сергеена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодова (Ягодова) Ирина Сергеена

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Место рождения

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982

Отец: Ягодов Сергей Петрович

Мать: Ягодова Светлана Сергеевна

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.2002

Сын: Дроздов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Викторович

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Родители в браке не были. Совместно проживали с марта 2002 года по январь 2006 года
Рождение ребёнка
03.12.2009

Сын: Головешкин Максим Иванович

Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич

Бракосочетание
15.07.2011

Муж: Головешкин Иван Сергеевич

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.2012

Сын: Головешкин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.2014

Сын: Головешкин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
22.04.2016

Сын: Головешкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Головешкин Иван Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
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