Головешкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1979
Рождение ребёнка
03.12.2009
Сын: Головешкин Максим Иванович
Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена
Бракосочетание
15.07.2011
Жена: Ягодова Ирина Сергеена
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.2012
Сын: Головешкин Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена
Рождение ребёнка
02.03.2014
Сын: Головешкин Матвей Иванович
Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена
Рождение ребёнка
22.04.2016
Сын: Головешкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена