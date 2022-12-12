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Головешкин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1979

Отец: Головешкин Сергей Иванович

Мать: Каргина Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
03.12.2009

Сын: Головешкин Максим Иванович

Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена

Бракосочетание
15.07.2011

Жена: Ягодова Ирина Сергеена

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.2012

Сын: Головешкин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.2014

Сын: Головешкин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена

Рождение ребёнка
22.04.2016

Сын: Головешкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Ягодова Ирина Сергеена

Тверь, город Тверь, Тверская область
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