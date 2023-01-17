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Ягодов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: Ягодов Петр Павлович

Мать: Ягодова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1982

Дочь: Ягодова Ирина Сергеена

Мать ребёнка: Ягодова Светлана Сергеевна

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Ягодова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ягодова Светлана Сергеевна

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодова Светлана Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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