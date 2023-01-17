Ягодов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956
Отец: Ягодов Петр Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1982
Дочь: Ягодова Ирина Сергеена
Мать ребёнка: Ягодова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Ягодова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ягодова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно