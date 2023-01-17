Котова (Тушева) Ефимия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Котов Фёдор
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1775
Сын: Котов Пётр
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1779
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агриппина Пелагея
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1787
Сын: Котов Фёдор
Отец ребёнка: Котов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Ефим
Смерть
1790