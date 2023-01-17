Котова (Тушева) Ефимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Тушева) Ефимия Федотовна

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Место рождения

Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Котов Фёдор

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1775

Сын: Котов Пётр

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1779

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агриппина Пелагея

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1787

Сын: Котов Фёдор

Отец ребёнка: Котов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Ефим

Смерть
1790
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