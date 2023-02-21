Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Котов Фёдор
Котов Фёдор
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Котов Ефим
1753 г.р.
Мать
Котова (Тушева) Ефимия Федотовна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Котов Ефим
Мать:
Котова Ефимия Федотовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия