Котов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Котов Ефим

Мать: Котова Ефимия Федотовна

Смерть
1785
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