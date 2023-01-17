Крохинский Евфимий Ипполитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Дочь: Крохинская Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Крохинская Мелания Илларионовна
Москва, город федерального значения Москва
ц. Тихвинская у Арбатских ворот
Смерть
Неизвестно