Крохинский Евфимий Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохинский Евфимий Ипполитович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Дочь: Крохинская Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Крохинская Мелания Илларионовна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Тихвинская у Арбатских ворот
Смерть
Неизвестно
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