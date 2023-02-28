Крахинский Ипполит Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти01.09.1893 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Крахинский Тарас Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Крахинская Акилина Ипполитова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Кабанова Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Хорхорова Анна Ипполитовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.
Сын: Крохинский Евфимий Ипполитович
Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова
Рождение ребёнка
14.?.1875
Дочь: Крахинская Васса Ипполитовна
Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Сын: Крахинский Фёдор Ипполитович
Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова
Рождение ребёнка
21.05.1888 ст.
Дочь: Крахинская Елена Ипполитовна
Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова
Рождение ребёнка
30.03.1893 ст.
Сын: Крахинский Георгий Ипполитович
Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1893 ст.