Крахинский Ипполит Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахинский Ипполит Тарасович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

01.09.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Крахинский Тарас Михайлович

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Крахинская Акилина Ипполитова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Кабанова Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Хорхорова Анна Ипполитовна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.

Сын: Крохинский Евфимий Ипполитович

Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.?.1875

Дочь: Крахинская Васса Ипполитовна

Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Сын: Крахинский Фёдор Ипполитович

Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1888 ст.

Дочь: Крахинская Елена Ипполитовна

Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1893 ст.

Сын: Крахинский Георгий Ипполитович

Мать ребёнка: Крахинская Стефанида Артамонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Стефанида Артамонова

Смерть
01.09.1893 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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