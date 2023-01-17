Кабанова (Крахинская) Ольга Ипполитовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти24.12.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Крахинский Ипполит Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.
Сын: Кабанов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.
Сын: Кабанов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич
Рождение ребёнка
11.07.1883 ст.
Дочь: Кабанова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1913 ст.