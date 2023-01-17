Кабанова (Крахинская) Ольга Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Крахинская) Ольга Ипполитовна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

24.12.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Крахинский Ипполит Тарасович

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.

Сын: Кабанов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1872 ст.

Сын: Кабанов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.

Сын: Кабанов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1883 ст.

Дочь: Кабанова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Кабанов Трафим Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Трафим Матвеевич

Смерть
24.12.1913 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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