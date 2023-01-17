Крахинская Мелания Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Дочь: Крахинская Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Крохинский Евфимий Ипполитович
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Дочь: Крахинская Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Крохинский Евфимий Ипполитович
Москва, город федерального значения Москва
ц. Тихвинская у Арбатских ворот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно