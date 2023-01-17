Крахинская Мелания Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахинская Мелания Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.

Дочь: Крахинская Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Крохинский Евфимий Ипполитович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Дочь: Крахинская Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Крохинский Евфимий Ипполитович

Москва, город федерального значения Москва
ц. Тихвинская у Арбатских ворот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохинский Евфимий Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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