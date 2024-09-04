Асташкин Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташкин Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1953

Отец: Асташкин Геннадий Андреевич

Мать: Асташкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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