Асташкин Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асташкина Мария
Рождение ребёнка
28.11.1951
Дочь: Алиева (Асташкина) Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Асташкина Мария
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Асташкин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Асташкина Мария
Рождение ребёнка
31.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асташкина Мария
Смерть
Неизвестно