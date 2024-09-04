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Асташкин Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1931

Отец: Асташкин Андрей Григорьевич

Мать: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асташкина Мария

Рождение ребёнка
28.11.1951

Дочь: Алиева (Асташкина) Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Асташкина Мария

Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Асташкин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Асташкина Мария

Рождение ребёнка
31.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асташкина Мария

Смерть
Неизвестно

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