Асташкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1951
Дочь: Алиева (Асташкина) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Асташкин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич
Смерть
Неизвестно