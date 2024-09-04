Асташкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташкин Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
28.11.1951

Дочь: Алиева (Асташкина) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Асташкин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асташкин Геннадий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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