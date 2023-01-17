Фурман Цодик Давидович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1937
Мать ребёнка: Фурман Тамара
г. Ленинград Ленинградской области
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Фурман Мария Михайловна
Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурман Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурман Мария Михайловна
Смерть
?.07.1987
Минск, Минск