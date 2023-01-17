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Фурман Цодик Давидович

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Место рождения

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Фурман Евгений Цодикович

Мать ребёнка: Фурман Тамара

г. Ленинград Ленинградской области
Рождение ребёнка
1947

Сын: Фурман Михаил Цодикович

Мать ребёнка: Фурман Мария Михайловна

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурман Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурман Мария Михайловна

Смерть
?.07.1987
Минск, Минск
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