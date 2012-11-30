Фурман Евгений Цодикович
Место рожденияг. Ленинград Ленинградской области
Дата рождения09.01.1937
Дата смерти30.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937
Отец: Фурман Цодик Давидович
Мать: Фурман Тамара
г. Ленинград Ленинградской области
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
28.05.1967
Дочь: Манкевич Бэлла Евгеньевна
Мать ребёнка: Фурман Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурман Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Фурман Людмила Николаевна
Смерть
30.11.2012