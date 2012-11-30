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Фурман Евгений Цодикович

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Место рождения

г. Ленинград Ленинградской области

Дата рождения

09.01.1937

Дата смерти

30.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937

Отец: Фурман Цодик Давидович

Мать: Фурман Тамара

г. Ленинград Ленинградской области
Бракосочетание
1961

Жена: Фурман Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
28.05.1967

Дочь: Манкевич Бэлла Евгеньевна

Мать ребёнка: Фурман Людмила Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурман Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Фурман Людмила Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
30.11.2012
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