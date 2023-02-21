Фурман Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурман Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Фурман Евгений Цодикович

Отец ребёнка: Фурман Цодик Давидович

г. Ленинград Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: старшая дочь бабы Томы

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурман Цодик Давидович

Смерть
1942
г. Ленинград
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