Фурман Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1937
Отец ребёнка: Фурман Цодик Давидович
г. Ленинград Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: старшая дочь бабы Томы
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
г. Ленинград