Трофимов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1963
Дата смерти2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1963
Отец: Трофимов Григорий
Мать: Исупова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдукова Елена Александровна
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Николаевна
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
2018