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Трофимов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1963

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1963

Отец: Трофимов Григорий

Мать: Исупова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдукова Елена Александровна

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Николаевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
2018
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