Трофимов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1963
Сын: Трофимов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Исупова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.?
Сын: Исупов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Исупова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно