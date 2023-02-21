Трофимова (Карпушева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Карпушева) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Трофимов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдукова Елена Александровна

Отец ребёнка: Трофимов Александр Григорьевич

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Александр Григорьевич

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