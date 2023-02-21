Трофимова (Карпушева) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Трофимов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдукова Елена Александровна
Отец ребёнка: Трофимов Александр Григорьевич
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно