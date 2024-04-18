Шамрицкая Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Безносько Анна Петровна

Отец ребёнка: Шамрицкий Петр

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шамрицкий Мартин Петрович

Отец ребёнка: Шамрицкий Петр

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шамрицкий Трофим Петрович

Отец ребёнка: Шамрицкий Петр

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шамрицкий Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Шамрицкий Петр

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрицкий Петр

Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
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