Шамрицкая Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Безносько Анна Петровна
Отец ребёнка: Шамрицкий Петр
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шамрицкий Мартин Петрович
Отец ребёнка: Шамрицкий Петр
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шамрицкий Трофим Петрович
Отец ребёнка: Шамрицкий Петр
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шамрицкий Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Шамрицкий Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамрицкий Петр
Смерть
После 1797