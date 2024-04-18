Шамрицкий Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкий Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Безносько Анна Петровна

Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шамрицкий Мартин Петрович

Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шамрицкий Трофим Петрович

Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шамрицкий Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамрицкая Акулина Ивановна

Смерть
До 1797
Покровское, Чернігівська область
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