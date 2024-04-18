Шамрицкий Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Безносько Анна Петровна
Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шамрицкий Мартин Петрович
Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шамрицкий Трофим Петрович
Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шамрицкий Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Шамрицкая Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1797