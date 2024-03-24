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Шамрицкий Мартин Петрович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шамрицкий Петр

Мать: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шамрицкий Василий Мартинович

Мать ребёнка: Шамрицкая Марфа Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шамрицкий Пётр Мартинович

Мать ребёнка: Шамрицкая Марфа Саввична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамрицкая Марфа Саввична

Смерть
После 1797
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