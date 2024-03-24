Шамрицкий Мартин Петрович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Шамрицкий Петр
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шамрицкий Василий Мартинович
Мать ребёнка: Шамрицкая Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шамрицкий Пётр Мартинович
Мать ребёнка: Шамрицкая Марфа Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамрицкая Марфа Саввична
Смерть
После 1797