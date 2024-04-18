Безносько (Шамрицкая) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиДо 1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Шамрицкий Петр
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Безносько Акулина Емельяновна
Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Безносько Иван Емельянович
Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Безносько Лукьян Емельянович
Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Безносько Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Безносько Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович
Смерть
До 1797