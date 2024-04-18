Безносько (Шамрицкая) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносько (Шамрицкая) Анна Петровна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

До 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шамрицкий Петр

Мать: Шамрицкая Акулина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Безносько Акулина Емельяновна

Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Безносько Иван Емельянович

Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Безносько Лукьян Емельянович

Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Безносько Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Безносько Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Безносько Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1797
Покровское, Чернігівська область
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